Kat veroorzaakt grote schade aan net verbouwd gemeentehuis Dokkum

Een deel van het net verbouwde gemeentehuis van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft nog voor de opening voor duizenden euro's waterschade opgelopen. Boosdoener is een kat die een kraan heeft opengezet.



De kat was tijdens de werkzaamheden het gebouw binnengeslopen. Mensen die bezig waren met de verbouwing zagen dat gebeuren, maar troffen het dier niet meer aan. De kat bleek wel degelijk nog in het gebouw te zitten, en wist daar een kraan open te zetten.



Het water trok in de wanden en het meubilair, en lekte door de vloer heen de kelder in. Dat melden Friese media. De totale schade bedraagt meer dan 10.000 euro.



De officiële opening, die gepland staat voor 22 mei, kan ondanks de schade gewoon doorgaan. Wel blijft de getroffen vleugel van het gebouw voorlopig nog dicht. Een deel van de gemeentemedewerkers zal tot de schade is hersteld op een andere plek moeten werken.



De kat is na het ontdekken van de schade uit het gebouw gezet.

Reacties

17-05-2023 12:50:08 venzje

Oudgediende



Dat is behoorlijk wat nattigheid! 😱

Ik laat de voor de hand liggende opmerking over de poes graag aan anderen over.



