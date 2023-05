Opgebaarde mensen uit brandend uitvaartcentrum Hoorn gehaald

In de klokkentoren van Uitvaartcentrum Dekker aan de Johannes Poststraat in Hoorn heeft vanmiddag brand gewoed. De brand begon op de begane grond maar sloeg door naar de klokkentoren. Niemand raakte gewond.



De brand ontstond door smeulend wierook. De brand begon op de begane grond, maar later brandde ook de klokkentoren. De brandweer zette een hoogwerker in.



Alle mensen die aanwezig waren in het pand, zijn geƫvacueerd. In het uitvaartcentrum lag ook een aantal mensen opgebaard, hun lichamen zijn op tijd naar buiten gebracht.



Pieter Dekker, de eigenaar van het uitvaartcentrum, vertelt dat de medewerkers erg adequaat hebben gereageerd. "Ze zagen rook in de klokkentoren en zijn op zoek gegaan naar de brand. Uiteindelijk bleek dat er een prullenbak en keukenkasje brandde. Er was wel veel rook."



De medewerkers zijn heel erg geschrokken, vertelt hij aan de telefoon.

Reacties

21-05-2023 13:21:20 allone

Oudgediende



Uitvaartcentrum wordt crematorium

Ook de opgebaarden waren niet gewond?

Iedereen was verwonderd..,

21-05-2023 15:56:01 Mamsie

Oudgediende



De kisten van de opgebaarden stonden gelukkig op stevige schragen.

Daarom zijn er geen doden gevallen bij deze brand.

