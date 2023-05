Om hulp roepend persoon blijkt geit

Twee politieagenten in de Amerikaanse staat Oklahoma dachten hun werk goed te doen en een persoon in nood tegemoet te komen. In de verte hoorden de twee mannen iemand 'help' roepen. Bij aankomst op de plek waar het geluid vandaan kwam, bleek het om een geit te gaan.



Op Facebook plaatsten agenten David Sneed en Neal Storey van de politie in Enid de beelden die met de bodycam zijn gemaakt. "Dat is een mens", zegt een van de mannen. De twee beginnen te rennen en komen bij een boerderij uit.



Daar blijkt gelukkig niemand in nood. Degene die om hulp roept, blijkt een geit te zijn die geluid maakt alsof hij 'help' roept. Overigens lijkt het dier wel ├ęcht om hulp te roepen. De boer legt aan de dienders uit dat de geit op een andere plek was dan zijn geitenvrienden. Hij wilde mogelijk graag weer terug.

