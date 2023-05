Man ligt 6 jaar dood in flat, ambtenaren vinden zijn skelet

Het lichaam van een gepensioneerde boekhouder lag zes jaar lang onontdekt in zijn flat in Groot-Brittanniƫ en werd afgelopen maart pas gevonden toen huisvestingsfunctionarissen langskwamen voor een gasveiligheidscontrole.



De functionarissen die de ontdekking deden, hadden toegang tot het huis afgedwongen nadat ze herhaaldelijk geen contact konden krijgen met de bewoner, zo schrijft The Guardian. Toen de ambtenaren eindelijk het huis in konden, vonden ze hier het skelet van de lang geleden overleden man.



De gevonden overblijfselen zijn van Robert Alton, die hoogstwaarschijnlijk op zeventigjarige leeftijd in 2017 is overleden.



De ambtenaren die het lichaam van Alton vonden, ontdekten ook een stapel ongeopende post van een halve meter hoog, voedsel met een vervaldatum in 2017 en een leesbril op een tv-gids voor 4 mei 2017. Dit alles wijst erop dat Alton zeventig jaar oud was toen hij overleed.



De dood van Alton kon zo lang onopgemerkt blijven, omdat zijn huisbaas automatisch de huur bleef ontvangen via huurtoeslag. Vreemder is dat de gemeente niets deed aan de toenemende achterstallige gemeentebelastingen die niet meer werden betaald door de man.



De huisbaas van Alton, Bolton at Home, heeft inmiddels excuses aangeboden en toegegeven dat het kansen heeft gemist om te zien dat er iets mis was. De gemeente heeft laten weten dat het een intern onderzoek gaat houden om vast te stellen hoe het kan dat er niet is opgemerkt dat er iets aan de hand was.



Een politieonderzoek concludeerde dat er geen verdachte omstandigheden waren omtrent de dood van de zeventigjarige man.

14-05-2023 15:24:26 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.215

OTindex: 19.032

Quote: Vreemder is dat de gemeente niets deed aan de toenemende achterstallige gemeentebelastingen die niet meer werden betaald door de man.

Twee zijn er die niemand overslaan, de dood en de belastingdienst.



Twee zijn er die niemand overslaan, de dood en de belastingdienst.

