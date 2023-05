Ouders geven zeven maanden oude baby mee aan de politie



Agenten hebben gisteren een zeven maanden oude baby weggehaald bij een gezin in Lelystad. Het kind is inmiddels elders in het land ondergebracht, schrijft Omroep Flevoland.



Agenten waren afgekomen op een melding van overlast en conflict, meldde een wijkagent in een bericht op Instagram. Volgens hem hadden de vader en moeder van de baby ruzie. Dat bericht is inmiddels offline gehaald omdat het volgens de politie Midden-Nederland vanwege privacy nooit geplaatst had mogen worden.



De politie nam de baby mee naar het politiebureau, waarna er opvang voor het kindje werd gevonden. Veilig Thuis was bij de situatie betrokken, meldt de politie Midden-Nederland.



De wijkagent noemde de situatie op Instagram schrijnend. "Met een flesje melk, een pak luiers en wel tien collega's met een bloedend hart hebben wij het kindje goed verzorgd in de paar uur dat het bij ons verbleef."



De mededeling van de wijkagent op Instagram dat de ouders zeiden niet meer voor de baby te willen zorgen, sprak een politiewoordvoerder tegen de NOS later tegen.



Jeroen Duijvestijn van de Raad voor de Kinderbescherming weet niet precies hoe vaak het voorkomt dat een kind zo overhaast uit huis wordt meegenomen. Volgens hem wordt er dan altijd eerst een gespecialiseerd pleeggezin ingeschakeld als tijdelijke opvang. "We streven er altijd naar dat het kind teruggaat naar de ouders, tenzij de veiligheid in het geding is."

Reacties

14-05-2023 09:49:32 Heusdenaar

Erelid







Een kind zou toch nooit zo makkelijk uit huis gehaald mogen worden.

14-05-2023 11:21:35 Mamsie

Oudgediende







Jeetje... als bij ieder stel dat weleens ruzie heeft de kinderen weggehaald worden dan blijven er geen complete gezinnen meer over.

Hier moet vast veel meer aan de hand zijn wat evenwel niet vermeld wordt.

