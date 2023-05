Leerlingen kieperen schoolplein vol met poep

BORCULO - Vierdejaars leerlingen van het Zone.college hebben dinsdagochtend een ludieke examenstunt uitgehaald in Borculo. Met behulp van trekkers kieperden ze een grote hoeveelheid paardenstront op het plein bij het schoolgebouw.



De leerlingen reden ’s ochtends met trekkers het schoolplein aan de Ruurloseweg op. Vervolgens lieten ze naast een hoop stront ook een heleboel confetti achter. “Ze deden dat onder het mom van: ‘schijt aan de school’”, legt locatiedirecteur Bjorn Vos namens het Zone.college uit. “Daardoor moesten collega’s aan de overkant van de straat parkeren.” Het stront achterlaten was één, maar de boel moest ook worden opgeruimd. Daarvoor legde Vos de bal terug bij de leerlingen: “Want als wij dat moesten doen, loopt dat behoorlijk in de papieren.”



De leerlingen gehoorzaamden volgens Vos prima. “Je ziet dan hoe behendig onze leerlingen zijn met trekkers en met bladblazers. Gelukkig waaide het ook prima, dus qua stank viel het mee. We hebben de ramen wel even dichtgehouden.” Of het een geslaagde examenstunt was? “Dit was een stunt waar de leerlingen veel lol aan hadden, dus op zich is het prima”, zegt Vos. “Het was leuk bedacht, prima uitgevoerd en vooral heel prima opgeruimd.”

