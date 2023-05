Australiër haalt zeventiende wereldrecord, dit keer met theezakje gooien

Hij gooide een theezakje in een mok vanaf tien meter afstand en haalde daarmee het Guinnes Book of Records. Voor de zeventiende keer om precies te zijn. De Australische Oscar Lynagh (20) maakt er een sport van om wereldrecords te breken met alledaagse voorwerpen.



Niemand gooide bijvoorbeeld ooit verder met een rubberen kip dan Lynagh: 32 meter en 49 centimeter om precies te zijn. Je kan hem ook kennen als de man die binnen dertig seconden twaalf tennisballen tegen een muur liet stuiteren en opving met zijn hoofd, dat bedekt was met scheerschuim.



Lynagh kiest steevast voor recordpogingen met voorwerpen die hij al in huis heeft. Dat maakt oefenen laagdrempelig en gratis. Het kersverse record met het theezakje maakte hem tot nu toe het meest trots. Trotser dus dan op onder meer de hoogste stapel uienringen en de snelst geschilde en gesneden ananas.



De Australiër begon zijn bestorming van het Guiness Book of Records in coronatijd, staat op de website van het boek. "Ik begon ermee tijdens de lockdown van 2020, toen ik me verveelde. In plaats van elke dag een uur scrollen op TikTok of Instagram, probeerde ik records te breken. Zo had ik het gevoel iets te bereiken."



Hoeveel records hij ambieert? "Ik heb geen getal in mijn hoofd, zoveel als ik kan."

