Kentuck Derby is paardenkerkhof

De Kentucky Derby is een van de grootste paardenwedstrijden ter wereld, maar krijgt meer en meer het karakter van een horrorshow. Vijf paarden vielen dood neer in aanloop naar de wedstrijd, twee stierven op de racedag zelf. Een trainer is geschorst vanwege de 'zeer ongebruikelijke dood' van twee paarden.



Afgelopen weekend kwamen er weer 150.000 mensen af op het Amerikaanse evenement in Louisville. Wat voor een mooi samenspel van renpaard en ruiter moet doorgaan, is in werkelijkheid een macabere vertoning. Meerdere paarden lijken te zijn overleden door een overdosis doping in aanloop naar de belangrijke wedstrijd.



Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak. Ondertussen is paardentrainer Saffie Jospeh Jr. voor onbepaalde tijd geschorst. “Iedereen die iets van de paardensport kent, vindt het onwaarschijnlijk dat paarden van 4 en 5 jaar na de race gewoon neervallen. Het was niet dat ze een blessure opliepen. Het is zo ongelooflijk, dat alles richting de trainer wijst die iets deed om de dieren in gevaar te brengen”, zegt voorzitter van Animal Wellness Action Wayne Pacelle.



“Je maag draait ervan om”, reageert Anky van Grunsven tegen NU.nl. "Een ongeluk, hoe triest ook, kan altijd een keer gebeuren. Maar zeven paarden die bij hetzelfde evenement omkomen... Dan heb je de zaken gewoon echt niet op orde."

Reacties

Als ze er maar niet aan gaan trekken. Dat heeft weinig zin.

