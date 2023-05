Man wil drie bergtoppen beklimmen met koelkast op zijn rug

Michael Copeland, een Britse ex-soldaat, wil drie bergtoppen beklimmen met een koelkast op zijn rug. Op 24 uur tijd wil hij de hoogste top van Engeland, Schotland en Wales beklimmen. Zo vraagt hij meer aandacht voor mentale gezondheid.



Copeland zal de bekende «Three Peaks Challenge» aangaan. Daarbij moet je op 24 uur tijd de drie hoogste bergen van het Verenigd Koninkrijk beklimmen. De soldaat doet dat evenwel op een bijzondere manier: met een koelkast op zijn rug. Die moet volgens hem de «last» representeren die mensen met mentale problemen met zich meezeulen.



Copeland is al een tijdje aan het oefenen in het Peak District, inclusief koelkast. Aan BBC vertelt hij dat hij tot nu toe al veel «grappige reacties» kreeg. «Als mensen me met de koelkast zien, komen de mopjes vanzelf. Ze vragen of ik een bier of ijsje in die frigo heb zitten», vertelt hij. «Maar wanneer ze de zinnen over mentale gezondheid lezen op de frigo, vatten ze waarom ik het doe. Ik denk dat veel mensen het probleem ook begrijpen.»



«Het gaat niet om de koelkast, maar om wat het representeert. De berg beklimmen is een beetje zoals het leven, en de koelkast stelt mentale gezondheid voor.»



Copeland kon al 1.500 pond inzamelen met zijn actie. In 2022 beklom hij al eens Snowdon met hetzelfde doel.

Reacties

10-05-2023 12:52:41 allone

En hoe groot die koelkast is

En hoe groot die koelkast is

En of het snoer lang genoeg is Je vraagt je af hoe het met zijn mentale gezondheid is

10-05-2023 13:01:48 venzje

Hij is bang dat het boven niet koud is?

10-05-2023 13:20:00 BatFish

Ze hebben ook al eens een piano Ben Nevis op gesleurd... @allone : Die had geen snoer nodig

