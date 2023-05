Fins wereldkampioenschap zoekt de beste boomknuffelaar ter wereld

Op zaterdag 19 augustus wordt voor de vierde keer de Tree Hugging World Championships gehouden in Finland. Natuurliefhebbers van over de hele wereld komen samen in Levi, Fins Lapland, om te laten zien wie het best kan boomknuffelen.



Wij dachten jarenlang dat je boomknuffelen niet echt goed of beter kon doen. Het TreeHugging World Championship maakt voor het vierde jaar op rij komaf met dat idee. Zij maken er een competitie van en zoeken de beste knuffelaar onder alle natuurliefhebbers. Die wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: snelheidsknuffelen, toewijding en freestyle. De winnaar wordt gekozen op basis van de prestaties in alle drie de categorieën en mag zichzelf TreeHugging World Champion 2023 noemen.



Ook dit jaar vindt het kampioenschap plaats in Finland. Het Scandinavische land bestaat voor bijna 75% uit bos en is daarmee het meest beboste land van Europa.



Organisatoren Steffan Wunderink en Riitta Raekallio-Wunderink organiseerden tijdens de pandemie de allereerste editie. Met die actie, toen nog volledig online, wilden ze de positieve effecten laten zien van de natuur op het lichaam en de geest. «Het is een wedstrijd maar eigenlijk is iedereen een winnaar. Het is gewoon heerlijk om bomen te knuffelen», zegt Riitta.



«Bij mij begon het boomknuffelen ooit als grapje, maar ik ervaarde zelf de gezondheidsvoordelen en de aardende effecten van het boomknuffelen. Het is eigenlijk een gratis ontstresser. Daarnaast produceren onze Arctische dennen het stofje phytonciden. Dat stoten bomen uit om zichzelf te beschermen tegen allerlei schimmels en infecties. Wanneer mensen dit stofje inademen, geven ze een boost aan hum immuunsysteem. Boomknuffelen is dus een gezonde hobby voor iedereen’», aldus Steffan. «Met deze kampioenschappen willen we mensen uitnodigen om plezier te hebben in de natuur en mensen met elkaar te verbinden», voegt Riitta toe.



Iedereen kan zich inschrijven. HaliPuu, het familiebedrijf van Riitta en Steffan, selecteert de deelnemers die gratis mogen meedoen aan dit event. Niet uitgekozen? Niet getreurd. Mensen kunnen ook meedoen aan de online fotowedstrijd waarbij ze een natuurfoto moeten plaatsen met de hashtag #TreeHugging2023. Ook dan kunnen er mooie prijzen gewonnen worden. Deelnemen kan via Halipuu.com of lees meer informatie op VisitFinland.com.

Reacties

10-05-2023 10:14:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.286

OTindex: 91.042

En wie jureren dat dan? De bomen misschien?



En maakt het nog uit met wat voor boom je de liefde gaat bedrijven?



Laatste edit 10-05-2023 10:15

10-05-2023 12:48:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.823

OTindex: 85.681



Want een boompje van 5 jaar …. @Mamsie : .. en hoe oud die boom is?Want een boompje van 5 jaar ….

10-05-2023 13:10:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.090

OTindex: 7.795

Quote:

Die wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: snelheidsknuffelen, toewijding en freestyle. Nog steeds heb ik er geen beeld bij. Wat houdt een en ander specifiek in? Wat wordt er bij de verschillende onderdelen ongeveer van je verwacht? Nog steeds heb ik er geen beeld bij. Wat houdt een en ander specifiek in? Wat wordt er bij de verschillende onderdelen ongeveer van je verwacht?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: