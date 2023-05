Boze vliegtuigpassagier plast op medepassagier in volle vlucht

Een passagier van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij American Airlines is gearresteerd nadat hij op een medepassagier had geplast tijdens een vlucht van JFK naar New Delhi. Dat bericht de zender ABC.



Een passagier van American Airlines is in hechtenis genomen na een vlucht van JFK (New York) naar New Delhi (India). Volgens lokale media was er ruzie ontstaan aan boord tussen twee passagiers van American Airlines vlucht 292, die eindigde met het urineren van de ene passagier op de andere.



«Bij aankomst in New Delhi werd het vliegtuig opgewacht door lokale wetshandhavers vanwege een incident aan boord», klinkt het in een verklaring van American Airlines.



De afgelopen jaren hebben gelijkaardige incidenten plaatsgevonden, en opvallend: telkens op vluchten naar India, meldt ABC News. Volgens verscheidene bronnen is het de vierde keer in vijf maanden tijd dat een vliegtuigpassagier urineert op een medepassagier aan boord van een toestel met bestemming India.



Onlangs nog maakte een United Airlines-vlucht die onderweg was van Newark naar Tel Aviv (Israël) na drie uur rechtsomkeer door een onhandelbare passagier. Volgens getuigen had een man aan boord het aan de stok gekregen met de bemanning nadat hij in de springstoel van de stewardess was gaan zitten.

Reacties

10-05-2023 09:55:48 allone

Worden mensen steeds ongeduldiger / egoïstischer, dat ze niet meer normaal met hun medemens kunnen omgaan?

10-05-2023 10:08:00 Mamsie

Dat kan gebeuren als mensen écht pissig worden....

