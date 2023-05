Marathonloper laat een wel heel onaangenaam cadeautje achter in willekeurige tuin

De nood was wel heel hoog voor één specifieke loper van de marathon in Boston. Hij moest even een pitstop maken en vond er niets beter op dan zijn behoefte te doen in de tuin van iemand die naast het parcours woont.Voor een loper van de Boston Marathon van deze week was de roep van de natuur gewoon te luid om te negeren. Hij deed zijn grote boodschap in een tuin die de pech had op de route van de marathon te liggen.Om de hele zaak nog erger te maken, werd het moment vastgelegd op de deurbelcamera van de huiseigenaar. Ja, het is een beetje vies, maar ik weet dat je toch hier gaat klikken om het te zien.