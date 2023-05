Nieuw ontdekte vlinders vernoemd naar The Lord of the Rings-schurk

Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk hebben een nieuwe groep vlinders vernoemd naar Sauron, een personage uit de populaire film- en boekenreeks The Lord of the Rings.Saurona-vlinders hebben oranje vleugels met zwarte ringen. Die deden onderzoekers van het Natural History Museum in Londen denken aan het alziende brandende oog van schurk Sauron.De Saurona-vlinders werden ontdekt door een groep van dertig wetenschappers. Zij bestudeerden het dna van meer dan 400 verschillende soorten vlinders en ontdekten twee Sauron-achtige soorten. Die zijn nu de Saurona triangula en de Saurona aurigera gedoopt. De wetenschappers denken dat er nog meer Saurona-soorten zijn.Het museum hoopt dat er door de opvallende naam van de vlinders meer aandacht komt voor de groep en daardoor ook meer onderzoek.De Saurona-vlinders zijn niet de eerste dieren die vernoemd zijn naar Sauron. Een mestkever, kikker en dinosaurus werden eerder al vernoemd naar de schurk uit The Lord of the Rings.