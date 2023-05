Ook plek voor Ernummers in Nieuw Nimweegs Woordenboek

De Achterhoek is kampioen als gaat om plekken in onze provincie waar ze nog dialect spreken. En al spreken steeds minder mensen dialect, deskundigen zien wel een toenemende belangstelling.In Nijmegen is bijvoorbeeld grote vraag naar een Nimweegs woordenboek. Dat ligt vanaf vandaag in de boekwinkel. Het Nijmeegs dialect is niet dood. In tegendeel. "Nee, natuurlijk niet", reageert Laura Beijerinck. Ze is liefhebster van het Nijmeegs dialect en hoort het tot haar genoegen nog veel om zich heen, dat Nimweegs. Of zoals ze zelf zegt: "Algemeen Beschaafd Nijmeegs."Het enthousiasme is zelfs zó groot dat er enorme vraag is naar een nieuwe uitgave van het Nimweegs woordenboek. Een herziene uitgave ligt nu in de boekhandel. Het verheugd Leo van Stijn, één van de auteurs, dat het woordenboek zo in trek is. "Dat is eigenlijk te gek. Dat wil dus zeggen - wat je hoopt - dat het nog leeft!"Het boek staat vol met tot de verbeelding sprekende woorden. Wat te denken van: bamboesjeur. Wie zo genoemd wordt, is een kroegloper. "As ie mar bamboesjere ken. Dan lééft ie", leest Van Stijn voor.Zelfs aan Arnhem (Uirum, Ernum, Errenum) is gedacht in het Nimweegs woordenboek: zo leert de lezer dat een Nijmeegse begrafenis nog altijd gezelliger is dan een Arnhemse bruiloft: "'m Begraofenis ien Nimwege is altied nog geselliger as 'n brullof ien Ernum."Ook dialectdeskundigen zien een toenemende belangstelling voor de taal van dichtbij. Eén van hen is Roeland van Houtz, professor Toegepaste taalkunde en Variatielinguïstiek aan de Radboud Universiteit in de Waalstad. "Het zit dichterbij de ziel en bij het hart, zeg ik dan. En dus vind je het mooier.""Nimweegs zit in het hert" vult Van Stijn de dialectprofessor aan. En dat is in het Nijmeegs dan geen hert als in zo’n beest met een gewei. Van Stijn klopt op zijn borstkas, om nog even te onderstrepen waar dat Nimweegse hert dan zit en wat het dan wel is.Aan het boek is ook een website verbonden waarmee de uitspraak van de Nimweegse woorden ook te horen is. "De jongere generatie zal misschien niet zo snel een boek kopen", duidt Laura Beijerinck de geboorte van de website. Zo kan er ook online geleerd worden over de taal van het hert.