TikTok hield lijsten bij van gebruikers die gay content bekeken

TikTok hield lijsten bij van gebruikers die LHBT-inhoud op de app bekeken, wat volgens voormalige werknemers aanleiding gaf tot bezorgdheid over mogelijk misbruik van gegevens. De gegevens werden verzameld op basis van de video’s die gebruikers bekeken. Hierover bericht de Wall Street Journal vrijdag als eerste.



Werknemers in de VS, het VK en Australië uitten in 2020 en 2021 hun bezorgdheid over de praktijk en vreesden dat de gegevens extern zouden kunnen worden gedeeld of gebruikt voor chantage.



Dit soort gegevens zou een lijst van kwetsbare gebruikers kunnen creëren in gebieden waar holebi’s te maken hebben met intimidatie en geweld.



TikTok zegt in een reactie dat het geen gevoelige informatie zoals seksuele geaardheid of ras identificeert op basis van wat gebruikers bekijken.

Reacties

08-05-2023 10:11:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.530

OTindex: 28.201

Nóg een reden om je verre te houden van dat social media circus.

08-05-2023 11:01:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.799

OTindex: 85.666

@Emmo : vandaar dat het tik tok heet: dat betekent, niet goed wijs

08-05-2023 11:28:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.281

OTindex: 91.022

@allone : Ik zit dan wel heel voorzichtig op Facebook maar getikt en getokt ga ik echt niet worden.

08-05-2023 11:46:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.498

OTindex: 22.191

Geen gek idee dat in heel veel landen overheden TikTok gaan weren van de werklaptops en telefoons.

08-05-2023 13:23:47 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 147

OTindex: 0

Tiktok is inderdaad niet te vertrouwen, ik zou het niet willen hebben. Maar gaan we dan ook Google en Facebook weren? die zijn op de achtergrond nog veel meer aan het profileren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: