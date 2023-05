Paraglider zit elf uur lang verstrikt in kabelbaan op 80 meter hoogte

Een paraglider in de Duitse Alpen heeft elf uur lang op 80 meter hoogte vastgezeten, toen hij verstrikt was geraakt in de kabels van een kabelbaan. Na een zeer complexe reddingsoperatie kon hij vrijdagnacht rond twee uur worden bevrijd uit zijn benarde positie.



Dat gebeurde bij de Hochfelln-kabelbaan in de streek Chiemgau in Beieren, nabij de grens met Oostenrijk.



Het was niet mogelijk de man met een reddingshelikopter te bevrijden. Reddingswerkers moesten vanuit de dichtstbijzijnde kabelmast enkele honderden meters verderop de paraglider proberen te bereiken door over de kabels te klimmen. Hun gewone veiligheidszekeringen waren daarvoor niet toereikend, waardoor er eerst nog een extra staalkabel moest worden gespannen, waaraan zij zich konden zekeren.



Uiteindelijk wisten ze pas ver na middernacht de paraglider te bereiken, waarna ze hem rond 1.45 uur naar beneden konden laten zakken.



De 26-jarige man had al die tijd gebungeld aan de kabels op het hoogste punt van de kabelbaan. "Een val van deze hoogte zou levensbedreigend, of zelfs dodelijk zijn geweest", zei een woordvoerder van de politie.



Door het incident kwam de kabelbaan stil te liggen. Dertig mensen kwamen hierdoor vast te zitten in de twee cabines van de kabelbaan. De bergreddingsdienst kon de mensen na ongeveer twee uur bevrijden. Ongeveer vijftig mensen die nog boven aan de top van de berg stonden om met de kabelbaan weer naar het dal te gaan zijn met reddingshelikopters naar beneden gevlogen.



De paraglider is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Reacties

