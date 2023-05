Kinderen vinden menselijke schedel in tuin

Twee kinderen in de Britse plaats Aberdeen zijn zich een hoedje geschrokken toen ze in de gemeenschappelijke tuin van hun appartementencomplex aan het spelen waren. De twee vonden een menselijke schedel in een plastic zak.



De 25-jarige Tegan Mayall vertelt tegen Press and Journal dat haar 4-jarige zoon samen met zijn buurmeisje in de tuin aan het spelen was. Tijdens het spelen stuitten de twee op een schedel van een mens, verstopt in een plastic zak.



"Ze renden naar de rand van de tuin en pakten de zak", vertelt Tegan. "We wisten niet wat er in zat. Zij dachten dat het Halloween-versiering was, zo zag het er namelijk uit. Maar het bleek een schedel."



Naar aanleiding van de vondst is een 17-jarige stadsgenoot van Tegan gearresteerd. "Normaal is dit een heel rustig gebouw. Dit is niet wat je verwacht te vinden in onze tuin."

