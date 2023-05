Auto slaat op hol na tankbeurt en eindigt op een hekwerk

Een auto is op curieuze wijze boven op een metalen stellage en een hekwerk terechtgekomen in Houten vrijdagochtend. Volgens de bestuurder gebeurde dat toen zijn auto ‘op hol’ sloeg.Het ongeluk gebeurde op bedrijventerrein De Schaft. Volgens een getuige had de bestuurder daar net getankt en toen hij via de Korte Schaft wegreed en wilde remmen, reageerde de auto niet.De bestuurder week uit in de richting van een bedrijf naast de weg en slaagde erin zijn auto daar tot stilstand te brengen. Toen hij de wagen in z'n achteruit wilde zetten sloeg het voertuig, naar eigen zeggen, op hol. De auto schoot achteruit en kwam met de achterwielen in de lucht op de stellage en het achtergelegen hekwerk tot stilstand.De bestuurder raakte niet gewond, maar de schrik en de schade waren groot. Een deel van het naastgelegen fietspad werd afgezet. De auto moest met een takelwagen worden opgetild en worden afgevoerd.