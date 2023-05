Agenten minutenlang onder stroom bij heldhaftige reddingsactie

De politie is je beste vriend, ook die van schapen. Ze hebben het er zelfs voor over om op heldhaftige wijze minutenlang onder stroom te staan om het leven van de dieren te redden, zo bleek vrijdagochtend.



Toen een politiewagen vanochtend vroeg over de Empelsedijk in Empel in Brabant reed, zagen de agenten dat een schaap uit een kudde was ontsnapt. Bij een poging tot het vangen van dit schaap, raakte het dier verstrikt in het hekwerk.



Om veel weilanden is schrikdraad gespannen, om zo de dieren binnen het weiland te houden. Het lukte de agenten uiteindelijk om het dier uit dat hekwerk te bevrijden, maar dat was 'een behoorlijk schokkende ervaring', omschrijft de politie hun reddingsactie. Tijdens het lostrekken uit het hekwerk dat onder stroom staat, kwamen agenten er meerdere keren tegenaan.



In de tussentijd was er nog een ander schaap ontsnapt. Dit dier moest ook gevangen en herenigd worden met de kudde. Deze keer lukte dat zonder enige schokken, nadat de agenten bij de vorige bevrijding wel vijf minuten lang stroomschokken kregen. De schapen en agenten hebben geen blijvende gevolgen overgehouden aan de schokkende gebeurtenissen.

