Action staat blank na regenbui

ERMELO - Een vestiging van budgetwarenhuis Action op de Markt in Ermelo is (vrijdag) onder water komen te staan na een paar flinke regenbuien. Brandweerlieden proberen de winkel met vloertrekkers droog te krijgen.Ondanks de verwoede pogingen van de brandweerlieden is het schoonvegen van de winkel 'water naar de zee dragen', meldt een videocorrespondent ter plaatse.Volgens de correspondent ligt het winkelpand in een lager gelegen bouwkuil waardoor het regenwater van alle kanten rechtstreeks de Action in loopt. De vestiging is tijdelijk gesloten.Forse buienBoven Ermelo is in zeer korte tijd veel neerslag gevallen, meldt Weerstation Ermelo op Twitter. Er zou al 12 millimeter regen en hagel zijn gevallen.In heel het land valt neerslag er en zijn windvlagen tot 60 kilometer per uur mogelijk. In onze provincie is er ook grote kans op onweersbuien.