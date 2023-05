Man redt baby die drukke weg op dreigt te rollen

Amerika is een held rijker. Daar wist een man een baby in kinderwagen van een gruwelijk ongeluk te redden. De kinderwagen was losgeraakt en leek rechtstreeks een drukke weg op te rollen. Tot de held ingreep.



Ron Nessman liep in het Californische plaatsje Hesperia langs een restaurant toen hij zag hoe een kinderwagen wegrolde bij een auto. De verzorger van het kind, vermoedelijk een oudtante, probeerde de kinderwagen te grijpen maar struikelde.



De wagen rolde vervolgens de parkeerplaats af, rechtstreeks naar een drukke weg waar men 80 kilometer per uur mag. Gelukkig was daar Ron, die de kinderwagen weg zag rollen en geen moment twijfelde. Hij sprint naar de wagen toe en weet het kind in veiligheid te brengen.



Nessman was net klaar met een sollicitatiegesprek en liep toevallig langs. "Ik zag de wagen en ik wist dat ik 'm kon grijpen", vertelt hij tegen NBC Los Angeles. "Daar ben ik enorm dankbaar voor want ik wil niet weten wat er had kunnen gebeuren."

Reacties

06-05-2023 17:09:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.272

OTindex: 91.008

De juiste man op de juiste tijd op de juiste plek. Gelukkig dat het goed afgelopen is!

