Haagse Hogeschool plant tentamen in tijdens 2 minuten stilte

Roostermakers van de Haagse Hogeschool hebben een pijnlijk foutje gemaakt. Studenten van de deeltijdopleiding aan de IT-faculteit hebben vanavond een tentamen tussen 18:00 en 20:00, met uitloop tot 20:30 voor studenten met tijdsverlenging. "Helaas heeft men bij het maken van de planning over het hoofd gezien dat 4 mei een bijzondere dag is", laat de hogeschool weten.



Een tentamen gaat niet samen met de Nationale Dodenherdenking, erkent ook de school. Het tentamen zal daarom worden verzet naar een andere dag. De onderwijsinstelling gaat in gesprek met de roostermakers om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen.



"Mijn planningscollega's hebben een voorstel uitgewerkt waarmee we deze situatie vanaf aankomend studiejaar überhaupt kunnen voorkomen. Want hoewel 4 mei natuurlijk geen officiële feestdag is, willen wij dat iedereen de gelegenheid krijgt om te herdenken en minimaal de twee minuten stilte in acht te nemen", laat een woordvoerder weten aan Omroep West.

Reacties

04-05-2023 19:27:42 allone

Er komt een tijd dat je ophoudt te herdenken.

We herdenken de 80-jarige oorlog toch ook niet meer.

04-05-2023 20:13:49 Emmo

@allone : Klopt, maar ik denk dat de herdenking van de tweede wereldoorlog nog wel één of twee generaties zal doorgaan.

04-05-2023 20:19:41 allone

Mijn moeder, die 93 is en de oorlog dus bewust heeft meegemaakt, vindt al die herinneringen en herdenkingen maar niks.



Laatste edit 04-05-2023 20:20 @Emmo : jammer. Het is beter goede dingen te herdenken. Of het verleden helemaal los te laten.Mijn moeder, die 93 is en de oorlog dus bewust heeft meegemaakt, vindt al die herinneringen en herdenkingen maar niks.

05-05-2023 00:55:16 HoLaHu

@allone : Mijn vader en moeder zouden, als ze nog geleefd hadden, ouder zijn dan jouw moeder. En zij herdachten ieder jaar weer de mensen die omgebracht, dan wel verongelukt waren in die oorlogsjaren. Geen familieleden, maar wel goede vrienden, buren en andere dorpsgenoten. En persoonlijk vind ik dat de Dodenherdenking wel degelijk plaats moet vinden en ook dat de jeugd les moet krijgen over de Holocaust, wat er in die Tweede Wereldoorlog echt gebeurd is. Al was het maar om het nooit, maar dan ook nooit nog een keer te laten gebeuren..

