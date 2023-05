Verdachte neemt de benen met handboeien om

ARNHEM - In de omgeving van park Klarenbeek in Arnhem speelde zich woensdag een bijzonder tafereel af. Een man die door een agent al in de boeien was geslagen, wist te ontsnappen. Een zoektocht en een burgernetactie leverden tot nu toe niets op.

Een agent, die in zijn eentje door Arnhem reed, besloot woensdagochtend een auto staande te houden omdat deze verdacht rijgedrag vertoonde. Bij het controleren van de gegevens van het voertuig bleek dat de auto onverzekerd was. Bovendien wist de betreffende agent dat de bijrijder wordt gezocht op verdenking van heling.

Terwijl de van heling verdachte bijrijder door de agent in de boeien werd geslagen, nam de bestuurder van de auto de benen. Tijdens zijn vlucht gooide hij drugs weg. De politieagent zette de achtervolging in en wist de vluchtende man uiteindelijk aan te houden, hoewel hij zich bij zijn arrestatie wel verzette.



Na de aanhouding bleek dat de bijrijder van de auto, wiens handen nog steeds met boeien op zijn rug zaten, ook het hazenpad had genomen. De politie zette een burgernetactie op, maar die bleef zonder resultaat. De geboeide man is nog niet gevonden en de politie roept mensen bij het zien van deze man direct 0900-8844 te bellen.

Agenten vonden later een 'redelijk grote hoeveelheid drugs' in de omgeving van de mannen. Deze voorraad is in beslag genomen.

Reacties

04-05-2023 14:29:20 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.055

OTindex: 7.793

Quote:

de van heling verdachte bijrijder Ik las even 'helling'.

Dat komt waarschijnlijk doordat ik de betreffende omgeving associeer met voor Nederlandse begrippen flinke hoogteverschillen. Ik las even 'helling'.Dat komt waarschijnlijk doordat ik de betreffende omgeving associeer met voor Nederlandse begrippen flinke hoogteverschillen.

04-05-2023 15:09:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.257

OTindex: 90.988

Boeiend verhaal!!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: