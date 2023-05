Gast in Tibetaans hotel vindt lichaam onder bed

Een hotelgast in de Chinese regio Tibet heeft een wel heel lugubere vondst gedaan. Hij rook een rare sterke lucht in zijn hotelkamer. Er bleek een lijk onder het bed te liggen.



De gast, die volgens de BBC in lokale media dhr. Zhang wordt genoemd, arriveerde zo'n twee weken geleden in het hotel in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa.



Hij verbleef in de Guzang Shuhua Inn, een onder influencers populair hotel met houten balkonnetjes en warm licht. "Een ideale accommodatie voor leuke foto's op sociale media", schrijft de BBC.



De man sliep nadat hij was ingecheckt enkele uren op bed om uit te rusten en ging daarna een hapje eten. Toen hij terugkwam rook hij de vreemde lucht nog steeds. Hij dacht eerst dat zijn voeten misschien stonken, maar deed toch zijn beklag bij de receptie en kreeg een andere kamer.



Later die avond werd een lijk gevonden onder het bed waar Zhang enkele uren op had liggen slapen. De politie liet hem weten dat een moordonderzoek tot de arrestatie van een verdachte had geleid. Zhang moest nog wel meedoen aan een DNA-onderzoek maar de politie liet hem weten dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Er waren geen aanwijzingen dat hij er iets mee te maken had.



Zhang schreef een recensie over zijn verblijf in het hotel op Weibo, een in China populair sociaal medium. Hij voegde een bonnetje van zijn betaling toe als bewijs dat hij die nacht inderdaad in het hotel had overnacht. Zijn recensie ging viraal. Het hotel ontkende het incident. Aan lokale media vertelde Zhang een paar dagen geleden dat hij 'nog altijd heel bang is en slecht slaapt'.



Zhang zei ook dat hij liever niets online had gezet over het incident, maar omdat het hotel alles ontkende had hij naar eigen zeggen geen andere keus. Duizenden mensen hebben inmiddels gereageerd op zijn post.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: