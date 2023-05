Koppige koe in water bezorgt hulpdiensten problemen

De brandweer heeft haar handen maandagavond vol gehad aan het vangen van een koe. Het dier was in een recreatieplas in het Gelderse dorp Bussloo terechtgekomen.



Toen de brandweer bij het water aankwam, bleek de koe al uit het water te zijn, maar daarmee was de inzet van de hulpverleners nog niet voorbij. Ze zorgden ervoor dat de koe niet weg kon lopen en zetten een gebied af in afwachting van de boer.



Bij aankomst van de eigenaar moest het rund nog wel even gevangen worden. Dit ging niet zonder slag of stoot. De koe wist telkens te ontkomen en sprong zelfde meerdere keren opnieuw het water in. Het duurde uiteindelijk anderhalf uur voordat het dier was gevangen en naar de veewagen kon worden begeleid.

Reacties

02-05-2023 16:29:54 Buick

Erelid







Een koe die bokkesprongen maakt.

02-05-2023 16:46:57 Mamsie

Oudgediende







@Buick : Haha, die had helemaal geen zin om weer naar de baas te gaan. Die vond het veel te leuk in het water.

02-05-2023 16:49:55 Buick

Erelid







@Mamsie , als wij een avondje aan het stappen bent dan willen we ook niet naar huis gestuurd worden

