Lingeriesale Ahoy loopt uit de hand: groep vrouwen met elkaar op de vuist

Op een kledingbeurs van lingeriemerk Hunkemöller in Rotterdam Ahoy is een groep vrouwen met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie waren er zo’n vijftien tot twintig personen betrokken bij het incident.



De onrust van afgelopen vrijdag zou zijn ontstaan tijdens het bijvullen van de kleding. Op kledingbeurzen neemt ongeduldigheid vaker de overhand, vandaar dat er standaard beveiliging aanwezig is bij de evenementen. Ook vrijdag was er beveiliging aanwezig, maar toch liep het uit de hand. Het gevecht kwam ten einde toen de gealarmeerde agenten ter plaatste waren, zegt een politiewoordvoerder tegen het AD.



‘’We betreuren dit heel erg’’, vertelt Janine Hurink van Hunkemöller aan de krant. ‘’We hebben veel onder controle, maar niet het gedrag van onze klanten. Mensen worden helaas snel ongeduldig.’’



De kledingbeurs in Ahoy duurt nog tot 2 mei. De organisatie kijkt of er naar aanleiding van het incident meer beveiliging nodig is.

Tja... ga je dán even met de billen bloot voor een paar onderbroeken!

