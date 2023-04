Uitgestorven gewaande duivelsrog gesignaleerd

Een met uitsterven bedreigd zeedier dat al lang ongrijpbaar is gebleken, is voor het eerst gedocumenteerd voor de Amerikaanse oostkust, aldus onderzoekers.Het gladde schepsel is een sikkelvinduivelsrog, een gigantische vis waarvan bekend is dat hij tot diepten van 1800 meter duikt, volgens een studie gepubliceerd in het Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom.Aangenomen wordt dat de roggen, die tot 3,5 meter breed kunnen worden, in zeegebieden over de hele wereld leven, maar hun aanwezigheid is nog nooit eerder bevestigd in de buurt van de Verenigde Staten.In een poging het gebrek aan officiële documentatie te verhelpen, konden onderzoekers die zijn aangesloten bij de Marine Megafauna Foundation, een non-profitorganisatie gevestigd in Florida, waarnemingen van de vis verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder duikers, luchtfotografen en sociale-mediasites."Eén waarneming betrof zelfs een video van een duivelsrog die per ongeluk in het donker tegen de luchtslang van een commerciële saturatieduiker zwom!" aldus Jessica Pate, een onderzoekswetenschapper bij de Marine Megafauna Foundation, in een persbericht.Na het combineren van de gegevens vonden de onderzoekers "180 waarnemingen en 361 individuele sikkelvinduivelroggen (die werden) verzameld tussen 1996 en 2022 in de wateren voor de oostkust van de VS en de Golf van Mexico."Hun bevindingen vergroten het erkende bereik van de roggen tot de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico."Mensen weten vaak niet dat deze roggen bestaan - ze worden soms verward met mantaroggen, die zelfs nog groter zijn," zei Pate. "Deze studie laat zien hoe niet-wetenschappers vaak echt belangrijke observaties doen en bijdragen aan het behoud van bedreigde diersoorten."Het hebben van actuele informatie over de habitat van de roggen is cruciaal voor het begrijpen van de risico's van de visserij, aldus onderzoekers.Infographic die de grootte van de sikkelduivelstraal weergeeftInfographic die de grootte van de sikkelduivelstraal weergeeftVolgens een rapport uit 2019 zijn de vissen geclassificeerd als bedreigd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Hoewel moeilijk te bevestigen, lijkt hun populatie af te nemen.De roggen worden over de hele wereld bevist, met name in India en Indonesië, en worden volgens het rapport vaak onbedoeld gevangen als onderdeel van de bijvangst.Hoewel er weinig bekend is over hun biologie, wordt aangenomen dat ze slechts om de paar jaar één nakomeling voortplanten, wat betekent dat ze waarschijnlijk voldoende tijd nodig hebben om hun populaties aan te vullen, aldus het rapport."Deze studie laat zien hoe incidentele waarnemingen en gegevens van waarnemers essentiële kennis kunnen opleveren over zeldzame, kwetsbare en moeilijk te bestuderen soorten," zei Pate.