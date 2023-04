Boetes 10 procent omhoog omdat er te weinig geflitst is

Boetes voor snelheidsovertredingen gaan met 10 procent omhoog. Dat gebeurt omdat er een gat op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid is ontstaan door onderhoud aan flitspalen en trajectcontroles. Dit jaar komt 150 miljoen euro minder binnen dan waar het ministerie op had gerekend.



En de komende jaren loopt het gat alleen maar verder op tussen waar het ministerie op rekent en wat er naar verwachting binnen zal komen.



Dat blijkt allemaal uit de Voorjaarsnota. Dat is de bijgewerkte versie van de begroting die voor dit jaar is gemaakt en die met Prinsjesdag vorig jaar werd gepresenteerd.



Het bijwerken is wel nodig, bijvoorbeeld vanwege de onverwachte uitgaven van het kabinet aan energiecompensatie en de steun aan Oekraïne. Daarnaast trekt het kabinet geld uit voor het compenseren van slachtoffers van de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen.



Verder wordt minister Sigrid Kaag (Financiën) geconfronteerd met de opgelopen rente. Geld lenen is daardoor duurder geworden voor de staat. Dat levert een tegenvaller van 2,5 miljard euro op. Om die te compenseren moet op bijna alle ministeries worden bezuinigd.



Dat geldt ook voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat ministerie moet allereerst 109 miljoen euro inleveren om de rente-tegenvaller op te vangen. Minister Dilan Yeşilgöz moet daarnaast ook geld zien te vinden voor andere tegenvallers op haar begroting. En een van die tegenvallers is dus dat door onderhoud aan apparatuur voor trajectcontroles en flitspalen veel minder bekeuringen zijn uitgeschreven.



Komend jaar loopt de tegenvaller op tot 193,5 miljoen euro. Wat in de vijf jaar daarna oploopt met bedragen variërend van 240 miljoen tot bijna 290 miljoen euro. Om deze gaten te dichten, gooit het ministerie de boetes fors omhoog, met 10 procent. De verhoging gaat in op 1 januari volgend jaar, vertelt een woordvoerder van het ministerie aan RTL Nieuws. Dit jaar zijn de boetes al met 8,6 procent gestegen om te compenseren voor de hoge inflatie.



De verhoging geldt niet alleen voor verkeersboetes, maar ook voor bestuurlijke boetes. Deze kunnen opgelegd worden door toezichthouders, zoals de ACM en de ILT.



Het ministerie trekt verder extra geld uit om trajectapparatuur en flitspalen te onderhouden. Vanaf 2025 steekt het kabinet hier bijna 800 miljoen euro in, verspreid over een periode van vier jaar.

