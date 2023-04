Provincie Gelderland wil 70 miljoen euro uitgeven, lukt niet

In 2022 heeft de provincie Gelderland 70 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot.



Volgens de provincie komt dit door projecten die te complex bleken, het te lang duurde voordat kon worden begonnen en door personeelstekorten.



Ook werd in 2022 te weinig gebruik gemaakt van subsidies: 2 miljoen euro subsidiegeld is nog over.

Reacties

28-04-2023 16:56:47 Emmo

Stamgast



Als de provincie het niet lukt om dat geld uit te geven dan stel ik voor het naar mij over te maken. Wedden dat 't mij wél lukt?

28-04-2023 17:46:58 De Paus

Oudgediende



S Ik dien ook een subsidie-aanvraag in voor mijn project om alle Gelderlanders die nog niet katholiek zijn, alsnog katholiek te maken. Dat is toch een heel goed doel, al zeg ik het zelf.

