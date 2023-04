Zo lang moet je daten voordat je kunt scheten

Durf jij het knetterkanon al af te vuren in de nabijheid van je partner? Waar de één alles inhoudt om na de huwelijksnacht een enorme gasaanval te plegen, laat de ander zijn partner vanaf het prille begin meegenieten van de geursensatie. Na wetenschappelijk onderzoek is er nu eindelijk antwoord op de vraag: Hoe lang moet je daten voordat je kunt scheten?



Bij Provident houden ze zich niet bezig met bijzaken als wereldvrede, milieu en dat soort gezeur, maar richten ze de ogen direct op de belangrijkste onderwerpen. Het bedrijf dat zich normaal bezighoudt met leningen verstrekken heeft onderzocht hoelang het duurt voordat de gemiddelde geliefde toestaat dat hun partner het gas loslaat. Volgens hen is het bij de meeste mensen na zo’n vijf maanden veilig om de gaskraan open te draaien.



Daarbij hoort de opmerking dat niet iedere partner het waardeert wanneer je dit advies volgt. Als jij straks je betere helft wegblaast met een enorme lading buikgas, is het excuus ‘we zijn al vijf maanden samen’ niet voor iedereen genoeg. Wees dus gewaarschuwd.

Reacties

28-04-2023 11:11:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.740

OTindex: 85.539

Gaskraan opendraaien?

Concurrentie voor Groningen?

Pas op voor aardbevingen. Dan heb je het gedonder in de glazen.

28-04-2023 11:21:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.226

OTindex: 90.940

In iedere relatie moet af en toe een (al dan niet) frisse wind waaien.

28-04-2023 13:49:40 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.194

OTindex: 3.182

Ook de leeftijd speelt mee, iemand die al wat in de zestig is moet ze vaker laten dan iemand die deze leeftijd nog niet heeft bereikt. Zo is het bij mij i.i.g. maar bij het daten kun je ervoor kiezen iets vaker naar de wc te gaan.

