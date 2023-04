Drent die nog nooit een hennepplant heeft gezien beschuldigd van hennepteelt

Een man uit het Drentse Koekange die voor de rechter verklaarde dat hij "nog nooit in zijn leven een hennepplant heeft gezien" wordt door het OM beschuldigd van grootschalige hennepteelt. De politie ontdekte in de schuur van de 57-jarige Drent duizenden cannabisplanten. Voor het belichten van de plantage gebruikte de man gestolen stroom.



De stroom die de plantage vrat was uiteindelijk hetgeen dat leidde tot de ontdekking van de planten. De grote hoeveelheid energie die de plantage verbruikte leidde tot een stroomstoring. Een onderzoek naar het stroomnetwerk in de buurt leidde naar de schuur, waar bovendien een enorm sterke wietgeur hing.



De vijftiger beweert in alle toonaarden niets met de plantage te maken te hebben. Hij verhuurde de schuur waar de planten stonden aan iemand die een "autopoetsbedrijf" opstartte. De verdachte woont zelf in het huis naast de schuur.



Hij heeft naar eigen zeggen ook niets geroken, ondanks dat de agenten in de buurt van de schuur haast omvielen van de sterke lucht. Op de vraag hoe het kon dat de stroom vanuit het huis getapt werd, antwoordde de man dat dit tijdens een vakantie moet zijn gedaan door de huurder.



De Officier van Justitie had moeite de verdediging van de man te geloven. Het is bewezen geacht dat de Koekanger regelmatig in de schuur kwam. "Het is een onlogische plek voor een autopoetsbedrijf, boven in de schuur", benoemde de OvJ. Tegen de man wordt een taakstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijk geëist. Volgens de OvJ is er tenminste een keer geoogst op de plantage. De winst van die oogst, zo'n 120.000 euro, wil het OM verhalen op de verdachte.

