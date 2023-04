Duitse huurders moeten naakt zonnende huisbaas toch volle mep betalen

Geconfronteerd worden met je naakt zonnende huisbaas is geen reden om minder huur te betalen. Althans: in Duitsland. Een huisbaas in Frankfurt die een rechtszaak had aangespannen tegen zijn huurders, kreeg vandaag gelijk van de rechter.



De huurders gaven verschillende redenen om tijdelijk minder huur te betalen, waaronder kookgeuren van buren en rotzooi rondom het gebouw. Maar de meest opmerkelijke reden was het naakt zonnebaden van de huurbaas op de binnenplaats.



De rechtbank van Frankfurt heeft geoordeeld dat het naakte zonnebaden de bruikbaarheid en leefbaarheid van het pand niet beïnvloedt. Hoewel de acties van de huurbaas volgens de rechtbank gevoelig kunnen liggen bij bewoners, is er geen regel die zijn blootheid verbiedt.



Daarnaast moeten de huurders volgens de rechtbank wel érg ver uit het raam leunen om de blote man te kunnen zien.



Huurders claimden ook dat de huurbaas naakt door het trappenhuis zou lopen op weg naar zijn ligstoel op de binnenplaats. Maar de rechtbank vindt dat de huurbaas op geloofwaardige wijze heeft verklaard dat hij altijd een badjas draagt, die hij pas bij de ligstoel uittrekt.



De kookgeuren van buren en de rotzooi rondom het pand zijn volgens de rechtbank ook geen reden om minder huur te betalen. De rechtbank noemt conflicten 'onvermijdelijk', omdat het appartement ook 'sociale contacten, recreatie en ontspanning' mogelijk moet maken.



De 'wanbetalers' zijn op één gebied wél in het gelijk gesteld: door bouwwerkzaamheden werd hun huurgenot aangetast, stelt de rechtbank. Daarnaast kwam bij de werkzaamheden veel stof vrij. De huurders mochten daarom gedurende drie maanden hun huur met 15 procent verlagen.

