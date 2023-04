Oeps! Italiaanse toeristenpromo bevat beelden uit Slovenië

Een negen miljoen euro kostende campagne om meer toeristen naar Italië te trekken lag al onder vuur vanwege het gebruik van een geanimeerde "influencer" die is gebaseerd op Botticelli's Venus, maar het werd er niet beter op toen bleek dat niet alle gebruikte beelden daadwerkelijk uit Italië kwamen. Voor Italiaanse gezelligheid moet je volgens de campagne in Slovenië zijn.



De inmiddels verwijderde promovideo toont verschillende uithoeken van Italië, maar oplettende kijkers merkten op dat de campagnemakers de mist ingingen met het beeld van een groepje jonge mensen die op een patio wijn drinken. Dit beeld blijkt niet uit Italië te komen, maar uit het iets oostelijker gelegen Slovenië. Ook de fles op tafel is een Sloveens wijntje. Een pijnlijk foutje.



Het bureau achter de campagne wil nog niet reageren op de ophef, maar die minister van Toerisme heeft wel van zich laten horen. Daniela Santanchè houdt zich echter niet in en stelt dat de critici "snobs" zijn. Waarom de betreffende video desondanks wel offline is gehaald, laat ze niet weten.

27-04-2023 13:05:03 allone

Mag je in Italië geen Sloveens wijntje drinken?

Patio’s zie je overal…

Maar een vakantie in Slovenië is vast niet slecht

