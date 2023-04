Purmerendse stationskat Brammetje

Via Facebook komen honderden steunbetuigingen binnen na de plotselinge dood van stationskat Brammetje. De rode kater was elke dag te vinden op station Weidevenne in Purmerend en was erg geliefd onder reizigers. Een aanrijding dinsdag overleefde hij niet. Zijn dood is ook vandaag (woensdag) op het station het gesprek van de dag.



De reacties stromen binnen op het bericht van het plotseling overlijden van de kat. Zo valt er te lezen: 'Rust zacht lieverd' en 'Veel sterkte voor iedereen die hem gekend heeft'. De kater was zeer geliefd en een echte avonturier die ook weleens op het nieuws te zien was.



Zeven jaar geleden werd Brammetje voor het eerst opgemerkt op station Purmerend-Weidevenne. Vanaf zijn favoriete plekje, onder het bankje op het perron, begroette hij de reizigers.



In 2017 kwam de kat opnieuw in het nieuws omdat hij werd vermist. Zijn baasje Anneke Rost was in alle staten. "Zondag heeft iemand hem nog op het station gezien, maar daarna is hij niet meer thuis geweest. Zijn etensbakje staat er onaangeroerd bij", vertelde ze toen.



Vijf dagen later werd Brammetje weer gevonden. "Iemand heeft 'm voor zijn eigen kat aangezien", aldus Anneke in tranen.



Jaren was de rode kater hét gezicht van het station. Maar begin deze maand was Brammetje weer zoek. Er gingen zelfs geruchten dat hij mogelijk ontvoerd zou zijn. NS-werknemer Janet Kuperus-Kerpentier zag Brammetje tijdens haar werk altijd rondhangen op station Purmerend-Weidevenne, maar zag op de bewuste ochtend dat hij werd meegenomen door een man in een grijze sportwagen.



Een paar dagen later zat Brammetje ineens weer op het station. "Waar hij de afgelopen dagen is geweest, blijft een raadsel", vertelde zijn baasje vorige week.



Gisteren deelde ze via Facebook het verdrietige nieuws: "Brammetje is vanavond aangereden en overleden in de buurt van het treinstation."



"Brammetje is niet meer." Ook op station Purmerend-Weidevenne is het overlijden van de rode kater het gesprek van de dag. "Het is een schok, ik dacht: het is niet waar. Hij was zo aaibaar", zegt een mevrouw. "Ik heb ook zeker een keer een aai over zijn bol gegeven", zegt weer een andere treinreiziger. "Hij heeft heel veel avonturen gehad. Het was een geliefde kat en we gaan hem missen."

22-04-2023 12:12:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.693

OTindex: 85.473

Tja. Een kat mag dan 7 levens hebben maar als je veel risico's neemt houdt t toch een keer op.

