Vrouw veroorzaakt drie ongelukken op A12 bij Zoetermeer

Een automobiliste heeft dinsdagochtend een verkeerschaos aangericht op de A12 bij Zoetermeer. Ze veroorzaakte in korte tijd drie aanrijdingen.



De 56-jarige vrouw botste op de toerit naar de A12 eerst ergens tegenaan. Vervolgens reed ze alsnog de snelweg op en zette haar auto stil op de linkerrijstrook.



"Daarna besloot de vrouw over de vangrail te stappen en de snelweg in de richting van Den Haag over te steken", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep West. "Automobilisten die plotsteling moesten stoppen, knalden op elkaar."



De vrouw kwam daar nog zelf met de schrik vrij, maar liep daarna terug naar haar auto op de andere weghelft. Volgens de woordvoerder liep ze honderden meters op de snelweg richting Utrecht, toen ze uiteindelijk werd aangereden. Daarbij raakte ze lichtgewond. Ze zal na behandeling in het ziekenhuis door de politie worden gehoord als verdachte.

Reacties

21-04-2023 10:48:05 Mamsie

Oudgediende



Ze hebben haar toch zeker wél even laten blazen hè!

21-04-2023 11:15:07 Jawel

Oudgediende



@Mamsie : een bloedonderzoek op gebruik van drugs lijkt me ook geen gek idee.

21-04-2023 11:59:42 allone

Oudgediende



Ik ben blij dat ik daar toen niet reed Hoe krijg je t voor elkaar?Ik ben blij dat ik daar toen niet reed

