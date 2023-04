Paniek over pfas omdat het overal in gebruikt is

Het mede door Nederland voorgestelde plan om binnen de Europese Unie tot een verbod op het gebruik van pfas te komen, leidt tot paniek in het bedrijfsleven. Want waar zitten al die 10.000 soorten poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg pfas, wel niet in? Behalve in anti-aanbakpannen zitten pfas ook in verpakkingen, regenkleding en cosmetica, chips, batterijen en medische hulpmiddelen zoals pacemakers, aldus het FD.



De ‘forever chemicals’ danken hun populariteit aan hun eigenschappen van hittebestendigheid, sterkte, vet- en waterafstotendheid. Dat die eigenschappen kwalijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid, is inmiddels wel doorgedrongen tot politiek én publiek.



Het gebruik van pfas is zó wijdverbreid dat veel bedrijven niet weten waar ze allemaal toegepast zijn. Verwoed zijn sectoren bezig de toepassingen in kaart te brengen, wat een helse klus blijkt. Wat te denken van de binnenkant van buizen waar chemische stoffen doorheen stromen en de ringetjes die die buizen afsluiten? En als daar pfas in zitten, wat zijn dan alternatieven? Voor pannen en regenjassen zijn die er wel, maar voor elektrische auto’s, chips en halfgeleiders nog lange niet.



Het ‘grootste stoffenverbod ooit’ zou in 2026 of 2027 in moeten gaan.

