Belgische voetbalfans bekogeld met dode ratten

In Nederland is supportersgeweld bij voetbalwedstrijden het gesprek van de dag, maar in de Belgische Jupiler Pro League is het ook niet allemaal pais en vree. Bij het duel tussen Charleroi en Standard Luik, bij de zuiderburen de Waalse derby genoemd, werden de fans van Standard bekogeld met dode ratten.



Op sociale media verschenen foto's van de dode dieren die de fans van Charleroi richting het Luikse publiek wierpen. "Fans van Charleroi gooiden dode ratten richting tribune 2. Er wordt niet gesproken over één of twee ratten, maar gemakkelijk over een tiental”, schrijven fans op Facebook.



De supportersvereniging van Standard Luik heeft met afschuw gereageerd op de actie en roept de voetbalbond op tot actie. "We hopen dat de Pro League actie zal ondernemen, dat onze club een klacht zal indienen en dat de dierenverenigingen zich ermee bemoeien. Het duel tussen Luik en Charleroi werd met 3-1 gewonnen door Standard Luik.

Reacties

19-04-2023 10:45:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.658

OTindex: 85.426



Ik neem niet aan dat die in het stadium verkocht worden.



Apart voor het spelletje “ik ga op reis en ik neem mee…” Wie kwam er op het idee om dode ratten mee te nemen?Ik neem niet aan dat die in het stadium verkocht worden.Apart voor het spelletje “ik ga op reis en ik neem mee…”

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: