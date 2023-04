Indiase man vraagt dierentuin om vrijlating van gevederde vriend

NEW DELHI: Een Indiase boer wiens buitengewone band met een grote vogel hem tot een social media-ster maakte, heeft gevraagd om zijn gevederde vriend vrij te laten nadat deze was gevangen door natuurbeschermingsautoriteiten.Mohammad Arif redde de gewonde Sarus-kraanvogel - een karmozijnrode halssoort die tot 1,8 meter hoog kan worden - en verzorgde hem weer gezond.Zes weken later liet hij hem vrij, maar de kraan bleef in de buurt van zijn huis in de stad Amethi, liep achter de boer aan als hij ging fietsen en at uit zijn handen.“De vogel bleef overdag bij zijn familie en keerde ’s avonds terug. Of 's middags als hij honger had, kwam hij bij onze deur wachten', vertelde de 30-jarige Arif donderdag aan AFP.Video's van de vogel en zijn menselijke voogd gingen viraal op sociale media en Arif vergaarde bijna 300.000 Instagram-volgers door hun heldendaden te documenteren.Hun opmerkelijke vriendschap werd vorige maand bruutweg onderbroken toen de autoriteiten de kraanvogel buitmaakten en later naar een dierentuin in Kanpur brachten, een stad op meer dan vier uur rijden.De kraanvogel zit momenteel in een kleine quarantainekooi, maar Arif heeft gevraagd om de vogel – die hij simpelweg ‘vriend’ noemt – vrij te laten.Arif ging dinsdag op bezoek bij de kraan en een video van hun emotionele hereniging werd online gedeeld, met beelden waarop te zien is hoe de vogel opgewonden met zijn vleugels klappert en op en neer springt."Op het moment dat ik de dierentuin bereikte, herkende hij mijn stem", zei Arif. "Hij zag er behoorlijk bedroefd uit. Misschien dacht hij dat ik hem uit de gevangenis zou krijgen.Berichten in de media over de benarde situatie van de vogel hebben geleid tot een golf van sympathie van het Indiase publiek, waarbij bijna 4.000 mensen een online petitie hebben ondertekend waarin ze de vrijheid van de kraanvogel eisen.“De kraan heeft geen misdaad begaan. Is bevriend zijn met mensen een misdaad?” aldus de tekst bij de petitie.De Sarus-kraanvogel is de hoogste vliegende vogel ter wereld en wordt door de International Union for Conservation of Nature beschouwd als "kwetsbaar".Volgens het Wereld Natuur Fonds zijn er nog minder dan 20.000 exemplaren van in India.Arif zei dat zijn vriend vrijgelaten moest worden in het bos of in een vogelreservaat."Hij heeft nog nooit in een kooi geleefd, hij heeft altijd vrij geleefd", zei hij.Hij was er ook zeker van dat de vogel naar zijn huis zou terugkeren."Op het moment dat ze hem vrijlaten, komt hij bij mij terug", zei hij.