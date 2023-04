De gemiddelde penis is 24 procent gegroeid

De afgelopen decennia is de kwaliteit van het sperma gedaal en ook de niveaus van testosteron. Professor Michael Eisenberg, MD, uroloog van Stanford Medicine vroeg zich af of er een samenhang is met veranderingen van de lengte van de penis.



Gegevens uit 75 onderzoeken uitgevoerd tussen 1942 en 2021 over de lengte van de penis van 55.761 mannen werden samengevoegd en gepubliceerd in The World Journal of Men's Health. De onderzoekers ontdekten dat de gemiddelde penislengte in erectie in 29 jaar met 24% is gegroeid, een patroon dat ze over de hele wereld waargenomen hebben. Die trend valt - toevallig of niet - samen met de teruglopende vruchtbaarheid van mannen.



Dat laatste komt volgens de wetenschappers mogelijk samen met blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën in de omgeving en voedselvoorziening. Maar mogelijk speelt de langerwordende penis daar ook een rol in. Nadere studie is volgens de onderzoekers nodig.



Alles wat het voortplantingssysteem verandert, is 'fundamenteel voor het menselijk bestaan', zei Eisenberg, maar merkte ook op dat de lengte van de penis mogelijk niet direct gerelateerd is aan vruchtbaarheid.

Reacties

18-04-2023 19:53:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.185

OTindex: 90.842

Het is duidelijk: er komen steeds meer enorme lullo's.

18-04-2023 20:47:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.242

OTindex: 28.192

@Grouse : Zo blijft er altijd wat te onderzoeken. Stel je voor dat al die onderzoekers hun bestaansreden en hun job zouden kwijtraken?

19-04-2023 01:58:26 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.547

OTindex: 2.231

@Mamsie :



Persoonlijk zou ik me drukker maken over die andere zin: Quote:

met blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën in de omgeving en voedselvoorziening.

Persoonlijk zou ik me drukker maken over die andere zin:

19-04-2023 09:30:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.185

OTindex: 90.842

@HoLaHu :



hormoonverstorende chemicaliën

zijn van invloed op de genitaliën!

Die schijnen daarvan te groeien,

Nog even en dan moeten we ze gaan snoeien! hormoonverstorende chemicaliënzijn van invloed op de genitaliën!Die schijnen daarvan te groeien,Nog even en dan moeten we ze gaan snoeien!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: