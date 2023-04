Nuchter optreden beviel mannen Goldband niet zo goed als gedacht

De mannen van Goldband hebben een tijdje de drank en drugs laten staan. Tegen ‘3voor12’ zegt zanger Milo Driessen (29) dat ze tweeënhalve maand niet hebben gedronken en niks hebben gebruikt. De bandleden hadden zich voorgenomen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun grote shows in AFAS Live en de Lotto Arena in maart. Helemaal nuchter optreden beviel alleen niet zo goed als gedacht.



Het plan was om de eerste vier shows nuchter te doen, maar na het eerste optreden in de Lotto Arena voelde het ‘te geregisseerd’, zegt Milo. “We deden alle pasjes, alles zat er goed in, maar we misten het spontane. We waren niet écht blij en extatisch. Terwijl we dat wel hebben verwacht”, vervolgt de zanger. “Toen hebben we besloten: ok, dan gaan we morgen wel drinken en kijken we hoe het verschil is. Nou, dat was wel echt tien keer zo leuk.”



“Het was een periode om weer effe op aarde te komen”, zegt Milo over de tijd dat ze nuchter waren. Ook werd er een appgroep aangemaakt. Daarin werden foto’s van de sportschool gedeeld maar ook momenten dat ze het moeilijk hadden. “Het was echt een soort steungroep, die bestaat nog steeds.”



Milo verwijst in het gesprek verder naar de ophef die eerder dit jaar op sociale media ontstond toen een video rondging waarin te zien is dat hij drugs gebruikt voor de neus van zijn fans. “Mensen dachten dat dat op Noorderslag was gebeurd, maar dat was een filmpje van Oud en Nieuw. Heel Nederland dacht: wat een junks. Terwijl wij al drie weken nuchter waren!”



Ook de nummers die Goldband deze week uitbracht, ‘Rommel’ en ‘Paniekaanval’, gaan over de worstelingen met drank en drugs. Volgens Milo zit in ‘Rommel’ het ‘verhaal van de avond’, en gaat ‘Paniekaanval’ over de paniek van de volgende ochtend. “We zeggen dat we onzekerheid en persoonlijke problemen soms oplossen met drank, en daarna komen die problemen soms dubbel zo hard terug.”

