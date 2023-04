Twee miljoen dubbeltjes buitgemaakt bij overval op waardetransport VS

Maar liefst twee miljoen dubbeltjes, oftewel 200.000 dollar. Dat hebben dieven buitgemaakt bij de overval op een waardetransport in de Amerikaanse stad Philadelphia. Helemaal vlekkeloos verliep dat kennelijk niet. De parkeerplaats waar de diefstal plaatsvond lag nadien bezaaid met kleingeld.Bij de politie van Philadelphia zijn ze wel wat gewend. Er worden wel vaker niet-alledaagse goederen buitgemaakt, zegt een woordvoerder tegen de lokale zender WPVI-TV. "Zoals een hele lading lams- en kippenvlees, televisies, koelkasten en alcohol."Maar een diefstal waarbij enkel dubbeltjes werden gepikt, hadden ze ook hier nog niet meegemaakt. Er lag ruim 700.000 dollar aan kleingeld voor het grijpen, maar de dieven gingen ervandoor met 200.000 dollar.Tegenover WPVI vraagt een ooggetuige zich af wat de overvallers daar toch mee moeten. "Zodra ze het geld proberen in te wisselen bij de bank, zullen ze toch vragen krijgen over de herkomst ervan?"Volgens de politie had de vrachtwagenchauffeur het geld woensdag opgehaald bij de Munt van Philadelphia. Voordat hij de lange rit terug naar huis zou maken besloot hij om nog wat slaap te pakken. Dus parkeerde hij zijn wagen op een openbare parkeerplaats bij een filiaal van Walmart. "Dat komt wel vaker voor", zegt een politiewoordvoerder. Toen de chauffeur de volgende ochtend bij zijn vrachtwagen terugkwam, zag hij dat de laadruimte was opengebroken.De politie tast nog in het duister naar de identiteit van de overvaller of overvallers. Mogelijk staan ze op beeld van beveiligingscamera’s in de buurt.