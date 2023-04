Nephaven Miami Grand Prix is echt overstroomd

De Grand Prix van Miami houdt vooralsnog de titel van de meest synthetische race op de F1-kalender. De lege huls die Las Vegas heet heeft zich immers nog niet laten zien. Het evenement op de parkeerplaats van het Hard Rock Stadium werd meteen berucht door de krampachtige poging om een link met beroemde kustlijn van de stad te leggen, ondanks het feit dat die tien kilometer verderop lag.De botenvijver met plastic water maakte de race in een klap een lachertje. De geplande toevoeging van een set pierebadjes deed daar niets aan af.Door aanhoudend stormachtig weer en hevige regen zitten ze op het circuit nu echter niet meer verlegen om water. Net als grote delen van de stad is de parkeerplaats van het Miami Dolphins footballteam namelijk flink ondergelopen. Als de organisatie een manier kan vinden om het regenwater binnen te houden zijn de plastic vlakken dus niet meer nodig. Miami kennende zullen de ticketprijzen dan meteen met een paar honderd dollar omhoog knallen.De Grand Prix van Miami staat gepland voor het weekend van 5-7 mei. Het is voor de organisatie te hopen dat het weer tegen die tijd is gaan liggen. Zo niet, dan kunnen we wel eens echter porpoising gaan zien. De Miami Dolphins zullen er immers alles van afweten.