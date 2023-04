Bloemenboot in Noordwijk is nu gewoon Boot: alle tulpen gestolen door toeristen

Het zag er zo mooi uit. Met een boot vol bloeiende tulpen organiseerde de stichting Outdoor4Disabled rondvaarten door de bollenstreek voor mensen die moeilijk ter been zijn. Totdat de boot in Noordwijk op eerste Paasdag helemaal leeggeroofd werd. "Wie doet nou zoiets?", vraagt initiatiefnemer Marion Kuijper zich af.Om 15.30 uur ’s middags stond de boot er nog prachtig bij, vertelt Marion. “Maar toen een van onze vrijwilligers om 17.30 uur weer langsreed was hij helemaal leeg. Hij is dus op klaarlichte dag in twee uur leeggeroofd.”Kuijper vermoedt dat een voorbijganger gedacht heeft dat een bosje meer of minder vast niet op zou vallen, en dat dit tot een kettingreactie heeft geleid. Toch kan ze er met haar hoofd niet bij dat iemand dit zou doen. “Je ziet gewoon dat ze helemaal de boot zijn opgelopen, het was een bende.”Uit ergernis plaatste ze een bericht op Facebook, en dat leidde tot een stortvloed aan reacties. Onder meer van omwonenden, die inderdaad tientallen toeristen met handen vol tulpen hadden zien lopen zondag.Ook kwamen er veel reacties binnen van kwekers die graag nieuwe bloemen wilden leveren, maar dat zag Kuijper niet zo zitten. "Nee, daar gaan we niet meer aan beginnen. Het is hier zo druk met toeristen nu, straks is alles binnen een dag weer weg."