Nijlpaard drugsbaron Pablo Escobar doodgereden op snelweg

Een nijlpaard dat afstamt van de groep dieren die wijlen drugsbaron Pablo Escobar naar Colombia haalde is gedood bij een botsing met een SUV op een snelweg van Bogotá naar Medellín. Er vielen geen gewonden, van de auto bleef weinig over (schokkende beelden hier ).Er scharrelen een kleine 200 nijlpaarden rond Hacienda Nápoles, het voormalig landgoed van Escobar. De drugsbaron begon zijn dierentuin met 4 nijlpaarden, 3 mannetjes en een vrouwtje. Deskundigen waarschuwen dat de populatie de komende 20 jaar kan uitgroeien tot 1500 nijlpaarden.De Colombiaanse autoriteiten zitten in hun maag met de beesten; 70 nijlpaarden worden binnenkort per vliegtuig overgebracht naar India en Mexico.