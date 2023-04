Vermiste hond steekt Beringzee over

In Alaska is een hond die al een maand vermist was weer opgedoken na een reis van 240 kilometer over het zee-ijs van de Beringzee. De 1-jarige Nanuq, een Australische herder, had twee flinke bijtwonden op zijn poten maar maakt het verder goed.



Nanuq was in maart met zijn familie op bezoek in Savoogna, op het eiland St. Lawrence, toen hij samen met een andere hond van de familie spoorloos verdween. De andere hond, Starlight, was een paar weken later terecht.



Voor het leven van Nanuq werd gevreesd, totdat er foto's online opdoken van een hond. Die waren gepost door mensen in Wales, het meest westelijke plaatsje op het Noord-Amerikaanse continent.



"Mijn vader appte me: er is een hond gevonden in Wales die precies lijkt op Nanuq", vertelt Mandy Iworrigan, de eigenaar. Toen ze online ging kijken herkende ze hem meteen. "Ik dacht, dit kan niet waar zijn, dat is onze hond! Wat doet hij in Wales?"



Hoe de hond erin slaagde om 240 kilometer verderop te geraken, is voor haar een raadsel. "Misschien is het ijs gaan schuiven terwijl hij aan het jagen was." Iworrigan vermoedt dat haar hond in leven is gebleven door het eten van restjes die zeehonden achterlieten. "Of misschien heeft hij zelf een zeehond gepakt, of vogels."



De hond is uiteindelijk met een vliegtuig teruggekeerd naar Savoogna, waar hij is herenigd met haar baasje.

Knap hoor.

