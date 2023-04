Oosterhouts bedrijf maakt grootste gummibeer ter wereld

Een mal zo groot als een flinke jacuzzi gevuld met een gelei met sinaasappelsmaak: de Oosterhoutse snoepmachinefabrikant Tanis probeert momenteel het grootste gummibeertje ter wereld te maken. Vrijdag wordt bekend of ze het Guinness Book of Records hebben gehaald. "Ik hoop dat 'ie lekker is."In de productiehal van het Oosterhoutse bedrijf, dat productielijnen voor snoep maakt, ligt momenteel een gigantische gummibeer te drogen. "We zijn nu iets aan het doen wat we nog nooit gedaan hebben", zegt Wouter Tanis, marketingdirecteur bij Tanis tegen Editie NL. "We hebben een substantie van 1600 kilo in een mal gegoten en dat moet de grootste gummibeer ter wereld worden. Ik hoop dat 'ie lekker is." Het snoepje wordt uiteindelijk 2,5 meter lang en 2 meter breed.In het snoepje passen ongeveer één miljoen standaard gummibeertjes. "Vrijdag gaan we de mal omdraaien en daarbij is ook iemand aanwezig van het Guiness Book of Records. Als we hem goed uit de mal krijgen, hebben we het record in handen. Een voorwaarde is dat hij helemaal opgegeten moet worden, anders telt het record niet."Tanis heeft goede hoop dat het gaat lukken. "We moeten dit record gewoon in handen hebben. En als iemand ons record probeert te verbreken dan gaan we er gewoon weer overheen."Voordat de beer wordt opgegeten gaat hij eerst naar een beurs in Duitsland waar hij het bedrijf moet vertegenwoordigen. "Daarna mag iedereen een stukje komen halen. We weten nog niet precies hoe we dat gaan organiseren maar hij moet helemaal op." Ze hebben uitgerekend dat, wanneer ze de beer onder alle inwoners van Oosterhout verdelen, iedereen een kilo krijgt. "Dat is nog enorm veel dus we nodigen heel Nederland uit om een stuk te komen halen."