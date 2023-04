Sperma moet goedkoper

De btw op sperma moet omlaag naar 9 procent, vindt D66. De coalitiepartij dient woensdag een voorstel in om dit voor elkaar te krijgen, zo meldt De Telegraaf.



Door de verlaging van de belasting moet het voor wensouders betaalbaarder worden om een kind te krijgen met behulp van donorzaad. Behandelingen voor kunstmatige bevruchting zijn voor wensouders een flinke financiële kluif. Vaak gaat het in totaal om enkele duizenden euro’s, waarbij een rietje sperma alleen al enkele honderden euro’s kost.



Dat zaad valt nu nog onder het hoge tarief van 21 procent. D66-Kamerlid Wieke Paulusma wil daar verandering in brengen. Zij wil met haar voorstel een deel van de financiële drempels wegnemen. Btw op donorzaad is daarvoor een goede stap, denkt zij. "Want vaak is één poging niet genoeg." En meer rietjes betekent dus meerdere keren 21 procent belasting aftikken op donorzaad.



