Tientallen dinergasten lopen voedselvergiftiging op bij Spaans kookprogramma

De gasten die maandagavond verwachtingsvol aanschoven aan het driegangendiner bij het Spaanse kookprogramma MasterChef kwamen van een koude kermis thuis. Zeker 44 mensen liepen een voedselvergiftiging op bij de opnames van de bekende kookshow. De producenten hebben hun excuses aangeboden.



Bij MasterChef moeten deelnemers wekenlang onder hoge druk diverse testen ondergaan, waarna uiteindelijk de beste kok overblijft. Dit keer moesten ze in twee ploegen gerechten bereiden voor 120 medewerkers van het aquarium in Valencia, dat zijn twintigjarige jubileum vierde.



Daarbij speelden verschillende soorten zeevruchten een grote rol. Op het menu werden Aziatische en mediterrane gerechten gecombineerd. Zo werden er oesters, mosselen en zeebaars bereid, en kregen gasten een Japanse cheesecake met algen voorgeschoteld.



Waar het precies misging, is niet duidelijk. De chefkok die de opdracht moest begeleiden, had - zoals dat gaat bij MasterChef - kritiek op sommige gerechten omdat ze niet goed waren bereid. Maar met de ingrediënten zelf lijkt weinig mis te zijn geweest, meldt de producent van het programma. De gezondheidsdienst van Valencia zegt tegen de krant El País dat verder onderzoek moeilijk is, aangezien pas de ochtend na de opnames meldingen werden gedaan van de onwelwordingen.



Producent Shine Iberia erkent dat er fouten zijn gemaakt en biedt zijn excuses aan. "Dit is een absoluut uitzonderlijk geval in deze elf jaar dat we MasterChef in Spanje maken. Het is onze absolute prioriteit om de kwaliteit van het voedsel te garanderen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: