Man krijgt twee jaar cel voor schijnen laser op vliegtuig

Een man uit het Amerikaanse Minnesota is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het richten van een laser op een vliegtuig van Delta Air Lines in 2021. Een actie die volgens de aanklagers de landing verstoorde, en passagiers 'in ongelooflijk gevaar' bracht.



De 43-jarige man pleitte in januari al schuldig, schrijft persbureau AP. De piloten, die onderweg waren naar Minneapolis, zouden op 29 oktober 2021 hebben gemeld dat hun cockpit drie keer werd verlicht door een helderblauwe laser terwijl ze op een hoogte van 2700 meter vlogen.



De piloten hadden op dat moment net te horen gekregen dat ze van landingsbaan moesten veranderen, waardoor ze een nieuwe koers naar de luchthaven moesten uitstippelen.



"De laserstraal zorgde voor grote afleiding in de cockpit, omdat de piloten niet naar hun iPads konden kijken voor de nieuwe route", zeggen de aanklagers in een verklaring.



Ondanks de hinder lukte het de piloten om hun nieuwe koers in kaart te brengen en veilig te landen. Maar ook na de landing zorgde de laser voor problemen. "De copiloot had geen last van zijn zicht, maar de gezagvoerder vertelde dat het gezichtsvermogen in zijn rechteroog nog een aantal uur was aangetast."



De rechter noemde het richten van een laser op het vliegtuig 'ongelooflijk gevaarlijk en roekeloos', zeggen de aanklagers.



Bij de veroordeling werd ook het uitgebreide strafblad van de verdachte genoemd. Daarop staan meerdere incidenten rond huiselijk geweld. Daarnaast zei de rechter dat zijn gedrag vergelijkbaar is met een arrestatie in 2017, waarbij hij met een zaklamp in de ogen van een politieagent scheen.



Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen en helikopters last hebben van lasers. In 2021 werd in de Verenigde Staten zelfs een record bereikt, schrijft persbureau AP.



Piloten meldden in dat jaar bijna 10.000 incidenten. Volgens cijfers van het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten is dat een stijging van 41 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Het bureau zegt in 2021 120.000 dollar aan boetes (ruim 110.000 euro) te hebben uitgedeeld. Maar er kunnen dus ook celstraffen worden gegeven, tot vijf jaar.

