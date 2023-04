Afgesneden wolvenkop voor deur van natuurorganisatie Duitsland

Een lugubere vondst voor de deur van een natuurbeschermingsorganisatie in het noordwesten van Duitsland. Daar ontdekten twee wandelaars gisteren een wolvenkop met afgesneden tong. Natuurliefhebbers reageren woedend en wijzen naar tegenstanders van de wolf.Een man en een vrouw ontdekten de wolvenkop tijdens een wandeling in de deelstaat Nedersaksen, meldt het instagram-account wildes_leben_in_sachsen_anhalts, dat ook de foto deelt die de wandelaars van de kop hebben gemaakt. Het account is van een natuurliefhebber die naar eigen zeggen strijdt tegen nepnieuws over wolven.De politie is een onderzoek begonnen, schrijft het Duitse blad Bild. De wolf is een beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen, verwonden of verstoren van het dier verboden is. In Nedersaksen staat er een boete van maximaal 50.000 euro op. Een wolvenbeschermingsorganisatie heeft een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de dader.Net als in ons land zorgt de wolf ook in Duitsland voor veel discussie, want ook daar is het dier aan een opmars bezig.Boeren willen hun vee beschermen tegen het roofdier dat schapen doodbijt, terwijl natuurbeschermers juist de wolf de ruimte willen geven om zich op meer plekken te vestigen.In Duitsland en de Benelux huizen 159 wolvenroedels, blijkt uit cijfers die wetenschappelijke wolveninstituten in de vier landen vorig jaar bijeen hebben gebracht. Daarnaast zijn er 29 paartjes en 21 individuele wolven. Veruit de meeste wolvenpopulaties zitten in het oosten van Duitsland, tegen de grens met Polen.In Nederland zijn er vier roedels, zegt BIJ12, een instantie die voor alle provincies de wolf in de gaten houdt en vergoeding regelt bij schade aan bijvoorbeeld vee.